Der energetische Endverbrauch in Österreich ist 2023 im Vergleich zu 2022 um insgesamt 4 Prozent auf 1.034 Petajoule (PJ) gesunken, wie die aktuelle Energiebilanz von Statistik Austria zeigt. Damit lag der Energieverbrauch sogar um rund 2 Prozent unter dem Niveau des Pandemiejahres 2020. „Die wärmere Witterung, das gesunkene Produktionsniveau in der Industrie und der vermehrte Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger haben im Jahr 2023 den Energieverbrauch in Österreich unter das pandemiebedingt tiefe Niveau von 2020 gedrückt", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Der Energieverbrauch der Industrie ist zudem mit 7 Prozent stärker gefallen als jener der Haushalte, der sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent gesenkt hat.



Der energetische Endverbrauch der Industrie fiel auf 291 PJ während bei den Dienstleistungen ein weniger stark ausgeprägter Rückgang um etwa 3 Prozent auf 101 PJ zu beobachten war. Der Energieeinsatz im Straßenverkehr verringerte sich um 1 Prozent auf insgesamt 300 PJ. Im Flugverkehr stieg der Energieverbrauch hingegen erneut um 40 Prozent auf 37 PJ, dem zweithöchsten Wert in der österreichischen Luftfahrtgeschichte. Der Verbrauch der privaten Haushalte ging vor allem aufgrund des geringeren Einsatzes von Heizenergieträgern um etwa 5 Prozent auf 274 PJ zurück.