Das sind die aktuellen Pellets-Preistreiber

In Österreich sind Pellets trotz des Preisanstieges billiger als in Deutschland oder der Schweiz: Während Pellets in der Schweiz durchschnittlich etwa 460 Euro pro Tonne und in Deutschland 385 Euro pro Tonne kosten, lag der Preis Anfang Mai in Österreich bei 334 Euro pro Tonne. Grund dafür ist die hohe inländische Produktion in Österreich. Diese soll zudem noch gesteigert werden: In den nächsten zwei Jahren werden elf neue Pelletierwerke eröffnet, neun davon noch dieses Jahr. Fünf neue oder erweiterte Werke entstehen in Niederösterreich, zwei jeweils in Oberösterreich und der Steiermark und jeweils ein neues Werk in Kärnten und Tirol.



„Wir empfehlen unseren Kund*innen ihre Pellets für den kommenden Winter bald zu bestellen. Für das nächste Jahr erwarten wir eine deutliche Entspannung am heimischen Pelletmarkt, aufgrund der zahlreichen neuen Werke, die derzeit im Bau sind. Daher empfehle ich, auch nicht mehr als den Bedarf für den kommenden Winter zu kaufen“, so Rakos.