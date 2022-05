Größter Photovoltaik-Park Österreichs entsteht in der Steiermark

Die Energie Steiermark setzt ihre Offensive in Sachen „Erneuerbare Energie“ fort: Auf dem Areal der Aschekippe des ehemaligen Braunkohle-Abbaus in der Weststeiermark entsteht ab sofort der größte Photovoltaik-Park Österreichs, der bereits ab Herbst in das öffentliche Stromnetz einspeisen wird. Die mehr als 38.000 Kollektoren werden auf einer Fläche von insgesamt 21 Hektar (das entspricht 28 Fußballfeldern) positioniert. Mit einer Leistung von 16,1 Megawatt werden pro Jahr mehr als 18 Mio. Kilowattstunden grüner Strom erzeugt. Das sorgt für die Einsparung von über 13 Mio. Kilogramm CO 2 jährlich. Die Energie Steiermark investiert 12 Mio. Euro in die Umsetzung des Vorzeigeprojekts. Während ähnliche Projekte – etwa beim Flughafen Wien – auf die teilweise Deckung des Eigenbedarfs ausgelegt sind, wird der Sonnenstrom in diesem Fall direkt über das Umspannwerk in Bärnbach den Privatkund*innen der Region verfügbar gemacht. Über mindestens 25 Jahre soll so der Bedarf von mehr als 5.700 Haushalten in der Region gedeckt werden.