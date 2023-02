Damit die Leitlinie ein Standardwerk werden könne, müsse sie neben dem Fundament aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse auch praxistauglich sein, betont Kollmann weiter. Ein wichtiger Schritt im Entstehungsprozess der Leitlinie war daher der Austausch mit Unternehmen aus der Branche sowie mit Naturschutzorganisationen und Institutionen.

Effizienz und Sicherheit im Genehmigungsverfahren

Die Inhalte der Leitlinie umfassen etwa die bauliche Ausführung, ökologische Funktionsfähigkeit der Flächen, gute Planungspraxis und das Flächenmanagement. „In Österreich wird sich aus unserer Sicht erst eine Genehmigungspraxis für Freiflächenanlagen einspielen müssen, da wir in dem Bereich erst am Anfang der Entwicklung stehen und deshalb noch viel Vorarbeit von den Projektentwicklern zu leisten sein wird. Die Leitlinie soll diesen Prozess vereinfachen und damit für mehr Sicherheit im Genehmigungsverfahren sorgen und die Geschwindigkeit sowie Effizienz in den Verfahren erhöhen", bekräftigt Johann Janker, Geschäftsführer von ECOwind Solar & Windenergie, einem der Unternehmen, die in den Prozess involviert waren.