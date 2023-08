Ein Blick in die offizielle Markstatistik zeigt: Zwar weist diese für 2022 im Vergleich zu 2021 rund 16 Prozent weniger installierte thermische Sonnenkollektoren in Österreich aus, aber: Dafür ist die Fläche der exportierten Kollektoren gestiegen, und zwar von rund 462.000 m² auf rund 535.000 m², was einem Zuwachs von 15 Prozent entspricht.



Laut Marktstatistik werden somit 95 Prozent der in Österreich produzierten Kollektoren exportiert. Österreichische Unternehmen sind also wichtige Zulieferer auf dem Solarthermie-Weltmarkt. Direkte Vergleichswerte zu jenen vom Branchenradar gibt es aber nicht. „Der Herstellerumsatz wird von niemandem außer Branchenradar erhoben", informiert Hackstock dazu.

Was das Argument rund um den "Kampf um die privaten Dachflächen" betrifft, stellt sich die Frage: Gibt es den tatsächlich? Die Solarthermie konzentriert sich schon seit längerem auf Lösungen für Groß- und Industrieanlagen. Das Geschäftsfeld ist aktuell im Entstehen.



„Der Markt bei Groß- und Industrieanlagen hat von der Anzahl noch nicht Fahrt aufgenommen, die Projekte werden aber größer und komplexer, die Kunden immer renommierter. Der Großanlagenmarkt ist ein neuer Game Level, da geht es um Anlagen- und Kraftwerksbau. Das braucht länger zum Hochlaufen, wie wir gelernt haben", informiert Hackstock.



Die grundsätzliche Investitionsbereitschaft von Stadtwerken und Industriebetrieben lasse sich an den Machbarkeitsstudien im Großanlagen-Förderprogramm ablesen, so der Austria Solar-Geschäftsführer. In den letzten drei Jahren seien 33 Machbarkeitsstudien mit 1 Mio. m2 Solaranlagen durchgeführt worden, das würde einem Investitionsvolumen von einer halben Mrd. Euro entsprechen. „Jetzt laufen die Gespräche mit den Investoren, darunter bekannte wie Brau Union, Vossen, Norske, Fundermax, Sandoz und FACC", verrät Hackstock.