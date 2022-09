Österreich habe seine Treibhausgasemissionen seit 30 Jahren nicht reduziert, prangert Austria Solar an. In Österreich werden seither unverändert etwa 80 Millionen Tonnen CO 2 -Emissionen pro Jahr in die Atmosphäre entlassen, weil die Abhängigkeit von fossiler Energie nicht reduziert werde, heißt es weiter. Ein Blick in die Daten der Expert*innen-Institution "Umweltbundesamt" bestätigt, dass die österreichischen Treibhausgasemissionen in ihrer Gesamtheit seit 1990 (78,4 Mio. Tonnen) bis 2020 (73,6 Mio. Tonnen) tatsächlich nicht nennenswert gesunken sind. 2020 gilt dabei als Ausnahmejahr, da insbesondere die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie als Auslöser für das Sinken der Treibhausgas-Emissionen um 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesehen werden.

Austria Solar stößt sich außerdem an einer Aussage des Bundeskanzlers Karl Nehammer im ORF-Sommergespräch, welcher nach der Blick auf die Emissionen allein zu kurz gegriffen sei, Österreich sei immer noch ein Umweltmusterland. Dem widerspricht der von Germanwatch, CAN International und dem NewClimate Institute veröffentlichte Climate Change Performance Index (Klimaschutz-Index). Österreich stürzte im Ranking 2022 um zwei Plätze auf Platz 37 ab und rangiert seitdem mit der Bewertung "schlecht" eine Position vor China. In das Ranking fließen nicht nur Treibhausgasemissionen ein, sondern auch erneuerbare Energien, Klimapolitik und Energieverbrauch der Nationen.



Rosig sind diese Zahlen nicht, umso mehr Grund, um Tempo beim Erneuerbaren-Ausbau zu machen. Ein Hebel dafür könnte die Solarthermie sein, auf der Nachfrageseite ist das scheinbar aber noch nicht angekommen.