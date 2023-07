Auch Richard Freimüller zeigt sich nicht vom Vergleich mit dem GEG-Entwurf überzeugt: „Der deutsche GEG-Entwurf ist meiner Meinung nach ein Fehlentwurf. Damit nähern wir uns der Energiewende um keinen Millimeter, sondern bleiben stehen, wo wir sind – beim Verbrauchen von Gas." Die geplanten 65 Prozent Erneuerbare seien mit einer kleinen Wärmepumpe machbar, aber danach habe man immer noch „das Gas am Hals". Das sei der falsche Weg.



„Wer Technologieoffenheit fordert, will nichts verändern. So werden Verbraucher*innen verunsichert, die dann damit rechnen, dass sie grünes Öl und Gas bekommen. Die Personen, die Grünes Gas propagieren, wissen genau, dass es für das Heizen nie kommen wird", betont der Verbandspräsident von Wärmepumpe Austria.



Österreich könne sich Grünes Gas für die Raumwärme auch gar nicht leisten, „das wäre eine vertane Chance". Es gäbe bereits andere Lösungen und so würde man deren Anwendung in die Zukunft verschieben. Denn: „Die Idee vom Grünen Gas schaut im Hier und Jetzt nur gut aus, weil man nichts ändern müsste."



Den Einsatzort von Grünem Gas sieht Freimüller in Hochtemperaturbereichen, Fabriken, und ähnliche Anwendungen, für E-Fuels im Bereich des Schwerverkehrs, für Schiffe und Co. Aber nicht beim Heizen: „Dort ergäbe sich ein Wirkungsgradverlust. Selbst wenn wir in Österreich so viel Ökostrom hätten, dass wir nicht wüssten, wohin damit, wären alle anderen Lösungen – ob Elektroauto oder Wärmepumpen – günstiger und gescheiter."