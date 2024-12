Die PV-Branche erlebt nach einem großen Boom in den Krisenjahren gerade eine Konsolidierung des Marktes. Die am häufigsten genannten Gründe für die Nichtinvestition sind die niedrigen Strompreise und die dadurch resultierenden niedrigen Einspeisetarife. Dabei müsste das gar nicht sein, schließlich gibt es die Möglichkeit der Marktprämienförderung. In meinen Beratungen erlebe ich im Moment laufend, dass ich dieses neue Instrument erkläre und die Kunden das für zu gut halten, um wahr zu sein. Die Marktprämie ist schlichtweg kaum bekannt.

