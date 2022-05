1,5 Millionen Euro für Mustersanierungen

Das Programm „Mustersanierung“ möchte für eine möglichst rasche Verbreitung hoher Sanierungsstandards mit Hilfe von Vorzeigeprojekten aus der Praxis sorgen. Langfristiges Ziel des Förderprogrammes ist es, die CO 2 -Emissionen im Gebäudesektor zu minimieren. Die Sanierungen sollen zeigen, wie durch einen klugen Mix aus innovativer Wärmedämmung, Energieeffizienzmaßnahmen und der Integration erneuerbarer Energien das Haus sogar zu einem Kraftwerk werden kann, das mehr Energie erzeugt als es verbraucht.



Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Ingmar Höbarth: „Umfassende thermische Sanierungen und der Einsatz erneuerbarer Energien sind die beste Vorsorge in Anbetracht steigender Energiepreise. 106 Projekte in ganz Österreich zeigen, wie hohe Sanierungsstandards erreicht werden können und dienen damit als Vorbild. Wir können Bauherr*innen nur ermutigen – schauen Sie sich die realisierten Objekte an – und sanieren Sie mustergültig!“