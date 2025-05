Als offizieller Botschafter für das Nachhaltigkeitsziel 6 der UNESCO stärkt ACO im Jahr 2025 in verschiedenen internationalen Formaten, Publikationen und Veranstaltungen das Bewusstsein für die Bedeutung von sauberem Wasser und funktionierender Sanitärversorgung. Die Partnerschaft zielt darauf ab, nicht nur auf innovative technische Lösungen aufmerksam zu machen, sondern auch gesellschaftliche Impulse zu setzen, um einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource aufzuzeigen. Mit Produkten entlang des gesamten Zyklus trägt ACO weltweit dazu bei, urbane Lebensräume klimaresilient zu gestalten – von der Sammlung, über die Reinigung, bis hin zur Rückführung.

Trinkwasser und Kreislaufwirtschaft: Die „inneren Werte" einer Immobilie zählen



Mit dem WaterCycle eröffnet ACO einen neuen Weg, um urbane Räume mit hoher Flächenversiegelung fachgerecht zu entwässern und das Regenwasser sauber zurück in seinen Kreislauf zu bringen. Das verhindert einerseits die Verschmutzung der Umwelt und des Grundwassers, gleichzeitig bleiben Flächen im öffentlichen Raum auch bei Starkregen und Unwettern sicher und nutzbar. Der wohl wichtigste Aspekt: Die notwendige Vorreinigung durch den Einsatz von technischen Filtern unter der Oberfläche. Der ACO Stormclean TF (technischer Filter) reinigt das Wasser von partikular gebundenen Schadstoffen (PAK), Schwermetallen und Leichtflüssigkeiten (Öl, Benzin, etc.) in einem unterirdischen, glasfaserverstärkten Kunststofftank. So wird es effizient gesammelt, gesäubert und zurück in den ursprünglichen Kreislauf abgeleitet.