Doch die Nutzung von Regenwasser ist auch mit hygienischen Herausforderungen verbunden, vor allem was die Qualität des anfallenden Wassers und der technischen Aufbereitung anbelangt. Hier nennt Strasser zuallererst die steigende Intensität von Niederschlagsereignissen, die die Entwässerungssysteme vor steigende Herausforderungen stellen. „Während reguläre Regenfälle in der Vergangenheit meist problemlos abgeleitet werden konnten, bringen heute Unwetter und Starkregenereignisse die Kanalisation immer häufiger an ihre Grenzen“, so Strasser. Besonders problematisch ist dabei der sogenannte „First Flush“ innerhalb der ersten Minuten des Regenschauers, der eine hohe Konzentration an Verunreinigungen mit sich bringt.

