Werden die ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Aspekte bereits bei der Planung und Errichtung beachtet, wird der spätere tägliche Betrieb um ein Vielfaches leichter. Dies trifft in einem hohen Ausmaß auch auf die Trinkwasser-Installation zu. Mit einer ausgeklügelten Strang- und Rohrführung, einer Trennung der warm- und kaltgehenden Leitungen und einer entsprechenden Dämmung kann die Installation so ausgelegt werden, dass im Großteil des Gebäudes der im Betrieb erforderliche Mindestwasserwechsel bereits im Zuge der üblichen Nutzung und Wasserentnahme erfolgt. Zusätzliche Spülmaßnahmen, die wertvolle Ressourcen verbrauchen, sind in diesen Bereichen nicht erforderlich.



>>> Periodische Desinfektionsmaßnahmen: Ein Spiel mit dem Feuer

Werden nur die Trennung der warm- und kaltgehenden Leitungen oder die Dämmstärken vernachlässigt, kommt es schon nach kurzen Stagnationszeiten zu einer deutlichen Erwärmung des Kaltwassers. Damit sind Spülungen zum Kalthalten des Trinkwassers in den Leitungen aus Komfortgründen selbst dann vorprogrammiert, wenn sich aus einer Risikobewertung noch keine Notwendigkeit für eine Spülmaßnahme ableiten lässt. Ein Umstand, der unter dem Aspekt der Gebäude-Lebenszyklusbilanz auch in Österreich nicht mehr akzeptabel ist.