Ein Kriterium für die Behaglichkeit in Räumen ist neben Temperatur und Luftqualität auch die Akustik. Mit der Schalldruckberechnung und -visualisierung zur Optimierung der Raumakustik möchte der Klima- und Lüftungsgerätehersteller Kampmann seinen Projektkund*innen nun eine neue Dienstleistung eröffnen.



Nicht nur der Schallleistungspegel von Geräten ist maßgebend für die akustische Behaglichkeit, sondern auch ihre Anordnung im Raum. Die emittierte Schallleistung breitet sich über Druckschwankungen im Raum aus und kommt am Ohr als Schalldruck an, der von der Entfernung zwischen Gerät und Ohr, aber auch von den schalldämpfenden Einrichtungen im Raum abhängig ist. Die Grundlage für die erforderliche akustische Berechnung liefert die deutsche Richtlinie VDI 2081. Auf Basis dieser Richtlinie hat Kampmann ein eigenes Berechnungsprogramm entwickelt, mit dem der Schalldruck an unterschiedlichen Punkten im Raum ermittelt werden kann.