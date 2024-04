Die neuen Baugrößen der Hybrox sind in der Lage, eine Gebäudeheizlast von bis zu 11 bzw. 16 kW zu bewältigen. Dadurch eignen sich die neuen Wärmepumpen für unterschiedlichste Anforderungen, vom Einsatz im mehrgeschossigen Neubau bis hin zum Betrieb im Altbau.



Die neuen Ausbaustufen der Serie verfügen über eine integrierte Kühlfunktion, die in Verbindung mit einer Fußbodenheizung genutzt werden kann. Wie ihre Vorgänger mit 5 und 8 kW arbeiten auch die neuen Modelle mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290). Die neuen Hybrox-Modelle erreichen zudem Vorlauftemperaturen von bis zu 78° C. Auch unter Bedingungen von -22° C und einer Vorlauftemperatur von 65° C benötigen die Geräte keinen zusätzlichen Heizstab.



Auch an die Zukunft der Energieinfrastruktur inklusive vernetzter und intelligenter Verbrauchsanlagen wurde gedacht: Mit der Einführung der neuen Hybrox-Geräte sind ab sofort alle neuen Wärmepumpen von Alpha Innotec Smart-Grid-ready und können beispielsweise über die myUplink-Plattform ferngesteuert oder an Home Energy Management Systeme angeschlossen werden.