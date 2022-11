Besonderes Augenmerk legte Camfil auf eine unterhaltsame und informative Anwendung. Beim Betreten der Camfil City können unterschiedliche Bereiche der Stadt erkundet werden, durch Anklicken, Ziehen und Drehen wird durch die Stadt navigiert. Durch einen Klick auf ein Gebäude landet man in seinem Inneren, wo unterschiedliche Räume und Arten von Verschmutzungen angezeigt werden. „Mein Ziel war es, alle 3D-Animationen für Camfil City mit einem qualitativ hochwertigen, visuell ansprechenden Design zu erstellen und gleichzeitig schnelles Navigieren und eine großartige User-Experience zu gewährleisten", so Lori Heck, 3D-Künstlerin und Designmanagerin bei Camfil USA.



Hotspots zeigen an, wo mit der Stadt interagieren werden kann, um weitere Informationen zu erhalten. Im Gebäude warten weitere Hotspots und unterschiedliche Räume, durch Anklicken eines Raumes gelangt man in den Bereich, wo Informationen und Lösungen zu verschiedenen Problemen und Herausforderungen für die Luftqualität angezeigt werden.



Zur Camfil City: www.camfil.com/de-at/s...