Im Herbst will man in Deutschland das Gebäudeenergiegesetz (GEG) beschließen. Der Weg dahin war ein holpriger: Nach langen Verhandlungen sollte das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden, ein Eilantrag an das deutsche Bundesverfassungsgericht stoppte den Beschluss des Heizungsgesetzes kurzfristig. Der Bundestag müsse sich mehr Zeit für die Beratung nehmen, so die Begründung des Gerichts. Nun will die Ampel-Koalition das Gesetz nach der Sommerpause beschließen.



Allgemein schlug dem Gesetzesentwurf einiges an Kritik entgegen, unter anderem auch aus Österreich. So beklagten die österreichischen Hersteller Fröling, Hargassner, ÖkoFEN und Windhager, die Verunsicherungen und den Ölheizungs-Boom aufgrund der öffentlichen Debatte um das GEG bereits durch „dramatische Geschäftsrückgänge" gespürt zu haben.

Nun äußert sich die österreichischen Allianz für Grünes Gas positiv zum deutschen GEG. Deutschland scheine mit dem Gesetz vieles richtig zu machen, folgert die Allianz aus mehr als 50 Unternehmen und Verbänden in einer Aussendung. „Das deutsche Gesetz ist einfach in vielen Punkten praxisorientierter und pragmatischer als das österreichische Pendant“, argumentiert Manfred Denk, Bundesinnungsmeister der Installateur*innen. Die Allianz für Grünes Gas pocht daher auf eine Verbesserung des Entwurfs für das österreichische Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG). Auch die Vereinigung Österreichischer Kessel- und Heizungsindustrie (VÖK) meldet sich zu Wort.