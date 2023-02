„Die Studie zeigt vor allem die anhaltend hohe Zustimmung für den Ausbau der Photovoltaik in Österreich“, betont Nina Hampl, Studienautorin der Universität Klagenfurt und WU Wien. „Ein Fünftel der Befragten gibt sogar an, dass auf dem eigenen Haus oder Wohngebäude die Installation einer oder einer weiteren Photovoltaikanlage geplant ist.“ Der Anteil jener Personen, die dieses Vorhaben innerhalb der nächsten zwei Jahre umsetzen wollen, ist um 5 Prozentpunkte von 27 auf 32 Prozent gestiegen. „Der langjährige Vergleich verdeutlicht, dass die Umsetzung dieser Vorhaben immer konkreter wird und sich der Zeithorizont kontinuierlich verkürzt“, so Hampl weiter.

Zum Thema Stromspeicher wurden zudem Eigenheimbesitzer*innen mit PV-Anlage befragt. Das Ergebnis: 23 Prozent haben sich bereits für einen solchen entschieden, 48 Prozent geben an, darüber nachgedacht, aber sich noch nicht final entschieden zu haben.



Wenig Veränderungsbereitschaft gibt es hingegen beim Thema Wärmeversorgung: Im Vergleich zu 2017 ist unter den befragten Haushalten der Anteil an Fernwärme zur primären Wärmeversorgung lediglich um 4 Prozentpunkte gestiegen, bei Wärmepumpen, Stromheizungen, Nahwärme und Biomasse stagnieren die Werte laut Umfrage. Auch bei Öl- und Erdgasheizungen gibt es nur geringe Veränderungen, Erdgasheizungen machen noch rund ein Viertel der installierten Heizungsanlagen aus. „Auch die aktuelle Diskussion zu steigenden Preisen bei fossilen Brennstoffen macht deutlich: Es ist mehr Bewegung beim Umstieg auf eine nachhaltige Energieversorgung notwendig – gerade im Wärmesektor“, fordert Hampl.