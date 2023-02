Die keimtötende Wirkung der thermischen Desinfektion wirkt nur dort, wo die Temperatur von mindestens 65 °C oder 70 °C auch wirklich erreicht wird. Werden nicht alle peripheren Armaturen geöffnet, so verbleiben Legionellen im System und haben im Anschluss an die Desinfektionsmaßnahme alle Zeit der Welt, den freigewordenen Lebensraum wieder zu besiedeln. Dazu finden sie sogar ein hervorragendes Nahrungsangebot in Form des organischen Materials aus den zuvor abgetöteten Mikroorganismen vor. Die Desinfektionsmaßnahme wirkt nur dort nachhaltig, wo auch wirklich gespült wird.



Aus diesen Gründen ist es längst etablierte, allgemein anerkannte Regel der Technik, eine thermische Desinfektion niemals präventiv, sondern nur anlassbezogen durchzuführen. Schon die ÖNORM B 5019 hält ganz klar fest: Die installationstechnischen Maßnahmen sind Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Sanierung und dürfen nicht durch verfahrenstechnische Maßnahmen zur Reduktion von Mikroorganismen ersetzt werden. Nur im Bedarfsfall wird das System hochgeheizt und alle betroffenen Anlagenteile und Entnahmestellen werden mit der beaufschlagten Temperatur von 70 °C für mindestens 3 Minuten oder alternativ 65 °C für mindestens 10 Minuten gespült. Damit die benötigte Wärmemenge bereitgestellt werden kann, ist es zulässig, den Durchfluss an den Entnahmestellen soweit zu reduzieren, dass die erforderliche Temperatur gehalten werden kann. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch zum Abkühlen der Kaltwasserleitungen auf eine hygienisch unkritische Temperatur ist im Anschluss an eine thermische Desinfektion unbedingt eine umfassende Kaltwasserspülung erforderlich.