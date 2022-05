Erfolgreichstes Geschäftsjahr der Firmengeschichte für Schell

„Die Corona-Pandemie hat weltweit das Bewusstsein für Handwasch-Hygiene geschärft. Aber auch das Thema Trinkwasserhygiene rückte stärker in den Fokus. Unsere berührungslosen Armaturen sowie intelligente Systemlösungen wie das Wassermanagement-System SWS und der Online-Service SMART.SWS unterstützen dabei, Nutzer*innen, Gebäude und Investitionen zu schützen“, erklärt Schell die verstärkte Nachfrage. Man habe klar vom Standort ‚Made in Germany‘ profitiert. Dank der beiden Produktionswerke in Olpe habe man die erhöhte Nachfrage nach Produkten meist kurzfristig bedienen können.



Teile der erwirtschafteten Gewinne reinvestieren die Gesellschafter in das Unternehmen. So hat der Armaturenhersteller 2021 die größte Einzelinvestition seiner Geschichte getätigt. „Mit einer neuen modernen Montage- und Verpackungsanlage werden wir uns am Standort Olpe zukunftsweisend aufstellen, voraussichtlich Mitte des Jahres wird die Anlage in Betrieb gehen“, sagt Schell. Die weitere Entwicklung des Unternehmens sieht sie grundsätzlich optimistisch, allerdings sei es aktuell schwierig, ein tragfähige Prognose abzugeben, so habe sich etwa der Rohstoff Messing gegenüber 2020 um ca. 50 Prozent verteuert.