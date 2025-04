Mit der neuen FG VT6028 präsentiert die FläktGroup Austria eine Wärmepumpe, die speziell für kleinere Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entwickelt wurde. Dank ihres kompakten Designs und einer Stellfläche von 600 x 675 x 1973 mm sorgt sie auf kleinem Raum für viel Effizienz.

Die Wärmepumpe kombiniert mehrere Komponenten im Gehäuse: Den Wärmepumpenteil, einen 180-Liter-Brauchwasserspeicher sowie einen im unteren Bereich integrierten wasserseitigen Anschlussteil. Hier befinden sich die Anschlüsse für Vorlauf und Rücklauf zur Wärmenutzungsseite, sowie für Kalt- und Warmwasserabgang, was für eine einfache Installation sorgt.

Damit eignet sich das Gerät zur dezentralen Beheizung einzelner Wohnungen, sofern es die baulichen Gegebenheiten zulassen. Eine aktive Abtauung sorgt dabei auch in anspruchsvollen Klimabedingungen für einen zuverlässigen Betrieb – die Ansaugluft kann bei Außentemperaturen von bis zu -10 °C genutzt werden. Ein weiteres Highlight ist die serienmäßige Modbus-Schnittstelle, die eine Integration in bestehende Gebäudeleittechnik-Systeme erlaubt. Die FläktGroup FG VT6028 trägt das EHPA-Gütesiegel und ist in der GET Salzburg unter der ID 30154 gelistet.