Die vielleicht längste Erfahrung mit der Wärmepumpe in der Sanierung hat hierzulande Roland Kerschbaum, der seit über 10 Jahren die Wärmepumpen von Panasonic in Österreich vertritt. Er spezialisierte sich von Anfang an auf Renovierungsprojekte, denn das Thema war damals noch so gut wie unbesetzt. Wohnungen oder Reihenhäuser mit kleinen 3 kW-Wärmepumpen auszustatten ist für ihn Alltagsgeschäft, stößt aber häufig auf Platzprobleme.

Sein Fazit ist deshalb ähnlich dem von Ralph Reisinger: „In der großvolumigen Sanierung, bei der ein gesamtes Wohnhaus mit mehreren Wohneinheiten von dezentralen Gasthermen auf erneuerbare Energiequellen umgestellt werden soll, haben sich zentrale Systeme deshalb als die meist einfachere Lösung herauskristallisiert.“

Entscheidend für ihn ist dabei die Bereitstellung der Wärmequelle, für die Panasonic gerne aufs Dach geht: „Knapp die Hälfte aller Dächer in Wohnhäusern können ohnehin nicht ausgebaut werden, daher ist dort genug unbenutzbarer Platz für eine 30 kw-Wärmepumpe vorhanden.“ Am Dach kann für die R290-Geräte wie vorgeschrieben ein eigener Brandschutzraum mit getrennter Zu- und Abluft gebaut werden, der noch dazu von außen nicht zu sehen ist und zudem alle Schallschutzanforderungen übererfüllt. Heizungswasserleitungen werden ganz einfach durch den Kamin in die Wohnungen geführt.

>>> Wärmepumpe: Die Zukunft ist brennbar