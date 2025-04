„Das Projekt Luftburg zeigt, wie Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen“, betont Thomas Braunstein, technischer Projektleiter bei Hoval. Die Umstellung spart jährlich über 135 Tonnen CO₂ ein. Doch nicht nur die Heiz- und Kühltechnologie für die Luftburg stammt von Hoval. „Unser professionelles Customer Project Management (CPM) sorgt für eine präzise Planung, gezielte Steuerung und lückenlose Überwachung aller technischen und kaufmännischen Details – und das während des gesamten Projektverlaufs“, betont Rene Zobl, Projektmanager bei Hoval.

Zum Leistungsumfang gehören auch die Planung und Lieferung des MSR-Schaltschranks, einschließlich der Hauptstromversorgung für beide Heizzentralen und die dazugehörigen Wärmepumpen. Ergänzt wird das Energiekonzept zudem durch die Aufstockung der PV-Anlage auf 40 kWp, um den Eigenstromanteil weiter zu erhöhen.

Die Stadt Wien will das Projekt in ihre Initiative "100 Projekte raus aus Gas" als Vorzeigeprojekt aufnehmen. „Erneuerbare Energien sind wichtige Faktoren beim Erreichen der Klimaneutralität bis 2040“, betont auch Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Das gesamte Projekt ist mit 7 Millionen Euro budgetiert. „Wir machen uns die Welt - wie sie uns gefällt. Und sie gefällt uns am besten nachhaltig und zukunftsfit! Deshalb setzen wir einen weiteren großen Schritt in Richtung CO₂-Neutralität", so Kolarik.