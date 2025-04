„Gerade bei der Altbausanierung spielen bauliche und budgetäre Möglichkeiten eine große Rolle“, betont Architekt Matthias Schmid von Novarc ZT GmbH, den sich die Eigentümer als Sanierungspartner an ihre Seite holten. Um die Umbauarbeiten vom Keller bis zum Dach so effizient wie möglich durchführen zu können, lieferte er – auf Basis von Bestandsaufnahme und Energieausweis – die notwendigen Entscheidungsgrundlagen für sinnvolle Baumaßnahmen und damit verbundenen Förderungsmöglichkeiten.

Damit konnte der Altbau umfassend auf Vordermann gebracht werden: von der Fassadendämmung und der Fenstersanierung bis hin zum Wechsel von dezentralen Gasheizungen auf eine zentrale Wärmepumpenanlage, sowie der Installation neuer E-Boiler, die ihren Strom aus der PV-Anlage am Dach beziehen.

Wie anspruchsvoll die Planungen für das – inklusive Hochparterre – vierstöckige Wohnhaus waren, schildert der Generalplaner so: „Umbauarbeiten in einem bewohnten Haus haben immer ihre Tücken – das ist vermutlich mit ein Grund, warum sich viele nicht an eine nachhaltige Altbausanierung heranwagen. Eine umfassende Sanierung ist umsetzbar: Sie erfordert aber ein enges Zusammenspiel von uns Planern mit den Hauseigentümer*innen, den Förderstellen, den Mieterinnen und Mietern und den ausführenden Firmen“. In der Prechtlgasse gelang es so, die Heizungsanbindung inklusive E-Boiler in maximal einem Tag pro Wohneinheit einzubauen.