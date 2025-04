„Jetzt sollte es um die zügige Umsetzung gehen“, sagt Mader. „Wer sich mit der Registrierung im letzten Jahr das Fördergeld gesichert hat, sollte die Frist von 12 Monaten beachten. Innerhalb dieses Zeitraums muss die neue Heizung fertig installiert und abgerechnet sein. Anschließend kann der Antrag für die Auszahlung gestellt werden.“ Was die Fortführung des Programms betrifft, appelliert Mader an eine künftige Regierung: „Das Förderprogramm für klimafreundliches Heizen in Österreich ist ein Erfolgsmodell und sollte zügig neu aufgelegt werden.“

Denn die Bereitschaft, im Heizungskeller auf „klimafreundlich“ umzustellen sei groß: Die überwiegende Mehrheit der Verbraucher*innen würde sich inzwischen für saubere Technologie entscheiden, wenn die alte Heizung ersetzt werden muss: Zwei Drittel wollen in diesem Fall laut Energie-Trendmonitor eine Wärmepumpenheizung wählen.

Aktuell greifen einige Bundesländer den Haushalten beim Heizungstausch weiter finanziell unter die Arme. Die Förderung "Sauber Heizen für Alle" für einkommensschwache Haushalte, die bis zu 100 Prozent der Kosten gefördert bekommen, läuft auf Bundesebene ebenfalls weiter.