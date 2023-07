Aber das "Wie" nimmt Gestalt an. „Die dunkelrote Kugel wächst", wie Pamperl zusammenfasst. Die Stadt Wien möchte das zentrale Fernwärmenetz vergrößern und lokale Wärmenetze dort, wo es möglich ist, etablieren. Gas, bzw. Grünes Gas soll ab 2040 nur noch punktuell zu finden sein. Es sei ein „ganz klares Commitment" der Stadt, kein grünes Gas in der Raumwärme nutzen, sondern dieses für Hochtemperaturanwendungen in der Prozesswärme, Industrie und gewerblichen Anwendungen zu reservieren, führt Pamperl aus.



Grundsätzlich basiere diese Vision auf der Wärmebedarfsdichte, die zeigt, dass in den dicht bebauten inneren Bezirken eine hohe Wärmebedarfsdichte vorhanden sei. Dementsprechend nimmt das Fernwärmenetz zum Rande Wiens ab, denn für den ökonomischen Betrieb eines Fernwärmenetzes kommen vor allem die Zonen mit hoher Wärmebedarfsdichte in Frage.