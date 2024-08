Die Besonderheiten der Wärmpumpen-Technologie in Verbindung mit Abwasser präsentierte Ochsner-Geschäftsführer Marco Schäfer vor Ort in Berlin Lichtenberg. Die drei Industriewärmepumpen, die den Markt mit einer Leistung von je 500 kW heizen und kühlen, nutzen Abwasser als Wärmequelle. Dafür zapfen sie über eine 200 Meter lange Druckleitung das städtische Abwassernetz an, in dem ganzjährige Temperaturen von mindestens 15 °C herrschen. Pro Stunde wird eine Wassermenge von 500.000 bis 1,4 Millionen Litern durch das System geleitet. Die Großwärmepumpen heben die Temperaturen auf rund 35 °C für die Einleitung in Fußbodenheizungen und Deckenstrahler an. Im sommerlichen Kühlbetrieb wird die Wärme aus dem Haus umgekehrt ins Abwasser geleitet.



