Die Zeit der kostenlosen Testversionen von KI-Applikationen geht allmählich vorüber, und gerade angesichts Ihrer intensiven Nutzungspläne: Haben Sie sich schon bei konkreten Anbietern eingekauft?

Ochsner: Da sind wir noch in der Sondierungsphase. Den einen Universalanbieter für alles, was wir brauchen, habe ich noch nicht gesehen. Derzeit beschäftigt sich jede Abteilung mit den für sie richtigen Lösungen. Das ist keine ideale Situation, gerade in der IT willst Du als Unternehmer ja keinen Fleckerlteppich. Aber ich glaube nicht, dass sich das vollständig standardisieren wird lassen. Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn es sich auf einige wenige Partner konzentriert, aber wir müssen erst sehen, wie sich der Markt entwickelt.

Für welche Abteilungen erwarten Sie die größten Entwicklungspotenziale?

Ochsner: Trotz dem, was ich vorhin gesagt habe: In der F&E. Die KI wird keine Wärmepumpen entwickeln, aber die Geschwindigkeit in der Entwicklung massiv erhöhen. Ein zweiter Bereich ist der Customer Service, weil wir hier effizienter werden und die richtigen Ersatzteile zum richtigen Zeitpunkt bereit haben können. Der dritte ist die Verwaltung: Diesen „Wasserkopf“ so gering wie möglich zu halten, damit möglichst viele Kräfte in operativ tätigen Bereichen wirken können, das muss immer das Ziel zur Produktivitätssteigerung sein. Dabei wird KI den Unternehmen sehr helfen.