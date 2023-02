In Heizungskreisläufen kommt häufig C-Stahl – also verzinkter, unlegierter Stahl – zum Einsatz. Dies gilt für die Steigleitung ebenso wie für die Verteilleitungen auf den Etagen im Geschosswohnungsbau. „Die standardmäßige Verwendung von C-Stahl für derartige Anlagen liegt an dem vergleichsweise günstigen Preis dieses Werkstoffs“, weiß Robert Sattler, Area Manager von Sanha Österreich. „Allerdings werden auf den zweiten Blick auch Nachteile sichtbar“, erklärt der Experte. C-Stahl sei eine gute Wahl – solange kein Sauerstoff in das System gelangt. Dieser führe bei dem unedlen Metall in Kombination mit Wasser schnell zu Korrosion.

Obwohl eine Heizungsinstallation ein geschlossenes System darstellt, können etwa Sauerstoffzufuhr bei Wartungs- und Nachfüllarbeiten oder defekte Ausdehnungsgefäße die Korrosionsprozesse in Gang setzen. Auch Feuchtigkeit von außen ist bei der Verwendung von C-Stahl ein großes Thema. „Schon beim Transport oder einer falschen Lagerung auf der Baustelle kann Feuchtigkeit zu einem Problem werden. Auch Schwitzwasser in Kühlsystemen, Estrich bei Neubauten, feuchtes Mauerwerk oder besonders feuchtes Wischen kann den Schutzanstrich durchdringen und zu Außenkorrosion führen“, gibt Sattler zu bedenken.

Schutz gegen Korrosion

Mit NiroTherm möchte Sanha ein Installationssystem einführen, das in puncto Korrosion einen zuverlässigeren Schutz bietet als herkömmlicher C-Stahl. Dies gelingt durch den darin verarbeiteten Edelstahl-Werkstoff 1.4301. „Dieser Werkstoff ist zwar materialseitig teurer als C-Stahl, allerdings entfällt die zeit- und dadurch kostenintensive Beschichtung gegen Feuchte komplett“, betont Sattler. Im Gegensatz zu vorisolierten Systemen ist in der Regel nur das Rohr vorisoliert.