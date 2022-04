Klimaneutrales Hybridsystem für Einfamilienhaus

Der Hoval-Partnerinstallateur Steiner Energie- und Haustechnik aus Zeltweg sorgte für eine rasche Umsetzung. Zur Überbrückung schloss er einen provisorischen Warmwasserbereiter für die Familie an. Der Kachelofen im Wohnzimmer und der Holzofen in der Küche leisteten ihrerseits gute Dienste während der Sanierung. „Alle Beteiligten haben so gut zusammengearbeitet, dass ein Heizungstausch selbst mitten im Winter möglich war“, zeigt sich Almer mit dem Ablauf zufrieden.