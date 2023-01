Harald Luger, bösch RLT-Senior Produktmanager, stellvertretender Vorsitzender und Obmann des RLT-Herstellerverbands – Wir sehen in der Sanierung großes Potenzial



1. Hier ist eine genaue Aussage für uns schwierig, da wir bei den von uns gelieferten Lüftungsgeräten nicht immer wissen, ob diese in einem Neubau oder Bestandsgebäude eingebaut werden.

Durch unser Kund*innendienst- und Montagepersonal sehen wir aber eine stetige Steigerung im Sanierungsbereich von Anlagenteilen und Gerätekomponenten.



2. Wenn wir von der Sanierung von Lüftungsanlagen sprechen, geht es meist um die Lüftungsgeräte und die dafür notwendige Regelung. Wenn sich die Anforderungen der Nutzung nicht komplett geändert haben, kann das vorhandene Kanalnetz meist weiter verwendet werden. Die Lüftungsgeräte in Nichtwohngebäuden sind meist relativ groß, was bei der Demontage und Neumontage zu Schwierigkeiten beim Ausbau und der Einbringung führt. In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen an zentrale Lüftungsgeräte stark verändert, vor allem mit dem Inkrafttreten der ERP-Richtlinie 2016 und der Verschärfung 2018. Durch die Vorgabe einer max. Leistungsaufnahme mussten die Druckverluste in den Geräten gesenkt werden, was zu einer Vergrößerung der Geräte geführt hat. Wenn jetzt z.B. in einem Technikraum ein 30 Jahre altes Lüftungsgerät ausgetauscht werden soll, wir die neue Anlage deutlich mehr Platz benötigen als bisher, und als meist vorhanden ist. Diese großen Sanierungen müssen meist von langer Hand geplant werden, um diese umsetzen zu können. Teilsanierungen sind hier deutlich einfacher zu realisieren und werden auch von uns ständig mit unserem eigenen Montagepersonal umgesetzt. Häufig werden Ventilatoren ausgetauscht, da hier je nach vorhandener Technik Stromeinsparungen von mehr als 50 Prozent möglich sind. Viele Anlagen haben noch keine Wärmerückgewinnung oder eine mit geringem Wirkungsgrad, hier lohnt sich der Einbau oder Austausch. Es ist allerdings oft nicht möglich diese Komponente nachzurüsten oder zu tauschen. Eine Veränderung der Betriebsweise von Lüftungsanlagen birgt auch ein großes Einsparpotential. Im Klartext heißt das, dass diese Anlagen bedarfsabhängig (z.B. nach CO2-Gehalt) mit variablen Luftmengen betrieben werden. Dazu sind stufenlos regelbare Ventilatoren (FU oder EC) sowie eine neue Regelung notwendig. Heute macht insbesondere beim Ventilatortausch das Schlagwort „Fanwall“ die Runde, d.h. mehrere Ventilatoren werden über- und nebeneinander eingebaut. Hier muss man aber immer das Gesamtsystem und deren Leistungsaufnahme betrachten. In Bezug auf Energieeffizienz und Schallwerte sind wenige größere Ventilatoren mit sehr gutem Laufrad oft besser und auch günstiger als eine Ventilatorenwand. Es ist auch Vorsicht geboten mit Pauschalaussagen dass ältere Ventilatoren ausgetauscht werden müssen und sich der Umbau amortisiert. Wir setzen seit Jahrzehnten effiziente Ventilatoren, damals mit Riemenantrieb ein, deren Wirkungsgrad immer noch auf der Höhe der Zeit ist. Der Austausch der Motoren, der Umbau auf Flachriemenantrieb und Einbau einer Drehzahlregelung (FU) zahlen sich hier meist aus, der Gesamtaustausch lohnt meist nur bei Lüftungsgeräte mit sehr hohen Betriebszeiten. Generell kann man sagen, dass es für die Sanierung Fachleute braucht, welche die Anforderungen der Kund*innen kennen und für diesen das passende Sanierungskonzept erstellen. Bösch ist seit langem in der Sanierung von Lüftungsgeräten und Regelungstechnik tätig und kann hier mit einer ausgewiesenen Expertise punkten.



3. Im Bereich der Planung und dem damit verbundenen Neubau sehen wir in einigen Bereichen einen gewissen Rückgang, der aber 2023 für uns vermutlich noch nicht zum Tragen kommt. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten von Komponenten in diesem Jahr konnten wir nicht die Menge an Lüftungsgeräten ausliefern wie gewünscht. Auch auf den Baustellen gab und gibt es immer wieder Verzögerungen aufgrund der Lieferketten, so dass nächstes Jahr noch viele geplante und begonnene Bauvorhaben fertig gestellt werden. In der Sanierung wiederum sehen wir aufgrund der hohen Energiepreise ein großes Potential, da hier auch zukünftig eine größere Investitionsbereitschaft besteht. Eine allgemein weitreichende Prognose ist schwierig, da das Investitionsverhalten stark von aktuellen Rahmenbedingungen durch den Krieg in der Ukraine und die gestörten Lieferketten aus Asien als Folge der Corona-Pandemie beeinflusst werden.

Foto: bösch