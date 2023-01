Druckbelüftungsanlagen sind in der Praxis aktuell ein kontroverses Thema: Aufgrund der Mehrkosten sollen sie bei den meisten Bauvorhaben vermieden werden, während die zur Verfügung stehenden Alternativen aber diskussionswürdig sind. Denn bei einem außenliegenden Rettungswegesystem mit Leitern stellt sich bei älteren oder gebrechlichen Personen die Frage der Umsetzbarkeit. Ähnliches gilt für die Drehleiter, die neben einer gewissen Mobilität auch Schwindelfreiheit voraussetzt.



Der Gesetzgeber lässt diese Lösungen momentan noch zu, aber aus meiner Sicht spricht vieles dafür, dass sich Druckbelüftungsanlagen in den nächsten Jahren zum Standard entwickeln werden. So wie wir elektrisches Licht haben, Heizungen, Warmwasser und andere Annehmlichkeiten, auf die wir nicht mehr verzichten wollen, wird die Druckbelüftungsanlage im Sicherheitsbereich State of the Art. Wenn wir uns darauf verlassen können, dass Treppenhäuser bei einem Brand rauchfrei und somit benutzbar bleiben, wird eine Form der Nachverdichtung in Städten möglich, die auch die nötige Sicherheit schafft.