1,164 Millionen Haushalte heizen in Österreich mit Fernwärme. Auch was den Energieverbrauch für Raumwärme betrifft, liegt die Heizform auf Platz vier hinter Biomasse, Öl und Gas und hat seit der Jahrtausendwende einen beträchtlichen Zuwachs verzeichnet. Waren im Jahr 2000 noch weniger als eine halbe Million Haushalte an die Fernwärme angeschlossen, so hat sich diese Zahl bis 2020 mehr als verdoppelt und konnte auch seither weiter wachsen. Nun liegen die Zahlen für die Wintersaison 2023/2024 vor – sie zeigen ein Minus beim Verbrauch.

