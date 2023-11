„Der Kodex legt besonderen Wert auf die Transparenz in der Kund*innenbeziehung und in den Wärmelieferverträgen. Die Kund*innen werden daher auch über ihre Rechte und über ein Entgegenkommen der Fernwärmeunternehmen informiert, etwa bei Zahlungsschwierigkeiten", erklärt Wirtschaftsanwalt Gregor Schett. Der Fachverband hatte erst vor kurzem Maßnahmen zur Abfederung für finanzschwache Haushalte beschlossen, darunter ein Abschaltverzicht von 1. Dezember 2023 bis 31. März 2024 auf aufgrund von Zahlungsverzug.



Ebenfalls im Kodex: Wann, von wem und wie der Verbrauch marktüblich und nach dem Stand der Technik gemäß gemessen wird. Die Abrechnung muss nachvollziehbar und einer einheitlichen Logik folgen: Also etwa der Gesamtpreis, wie er sich zusammensetzt, der tatsächliche Verbrauch, der Abrechnungszeitraum etc. Weiters verpflichten sich die Fernwärmeunternehmen zu Datenschutz sowie zu Informationen zum Energiemix in ihrer gelieferten Fernwärme.

>> Zum Verhaltenskodex