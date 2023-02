Darüber hinaus wurden einzelne Features der Pluggit-Lüftungsgeräte adaptiert: Mit der intelligenten Steuerungstechnik ServoFlow lassen sich nun alle Gerätevarianten - auch Deckengeräte - in Betrieb nehmen. Die Druckmesspunkte befinden sich direkt an den Ventilatoren. Zudem wurde die Service-Analyse auf dem Bedienteil verfeinert. Optimierte Werte beim Energieeffizienzlabel, eine vergrößerte Filteroberfläche und geringerer Druckverlust komplettieren die vorgenommenen Änderungen.

Wand- und Deckengeräte können auf Grund der Nennluftvolumina von 80 bis 380 m³/h in nahezu jede Wohnung und Haus integriert werden. Die Wandgeräte weisen einen variablen Links-Rechts-Betrieb und einen zusätzlichen Zuluftanschluss an der Geräteunterseite auf. Durch den bereits geneigt eingebauten Wärmetauscher können die Deckengeräte ohne Gefälle an die Decke montiert werden. Der modulare Aufbau gestattet die Nachrüstung mit ergänzender Zubehörausstattungen nach dem Plug & Play-Prinzip, beispielsweise Vorheizregister, Sommerbypass oder Sensoren (VOC/CO 2 ). Die kombinierten Temperatur- und Feuchtesensoren befinden sich bereits in der Grundausstattung an allen vier Luftseiten und liefern so bessere Daten zur Gerätesteuerung.