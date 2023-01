Der XPS-Produzent Austrotherm hat eine weitere Produktionsanlage in Purbach am Neusiedler See in Betrieb genommen. 20 Mio. Euro investierte der Dämmstoffexperte (TGA berichtete) in die Errichtung einer 160 Meter langen und 21 Meter breiten Produktionshalle, die mit moderner Extruder-Technologie ausgestattet wurde. Energieeffizient gedämmt und optisch mit Gründach und Holzfassade ausgestattet, integriert sie sich harmonisch in das UNESCO Welterbe Neusiedler See. Austrotherm hat damit 20 zusätzliche Vollzeit-Arbeitsplätze, geschaffen, durch die Kapazitätserweiterung soll der Standort langfristig für 130 Mitarbeitende gesichert werden.