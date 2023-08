Zubau für Wiens Fernkälte-Netz: Wien Energie stattet derzeit ein Wohnhaus im Nordbahnviertel mit einer Kältezentrale aus, die die Kältemaschine und Wärmepumpe zugleich ist. Zugutekommt die Kühlleistung nicht nur dem Wohnhaus, das die Anlage beherbergt – insgesamt 1.000 Haushalte profitieren so in den Sommermonaten von 1,7 Megawatt klimafreundlicher Kühlleistung. Umgerechnet entspricht das der Leistung von 680 herkömmlichen Klimaanlagen und insgesamt 230 Tonnen eingespartem CO 2 .



In Betrieb soll die neue Anlage im Herbst gehen. „Fernkälte ist insbesondere in Stadtentwicklungsgebieten wie dem Nordbahnviertel ein wichtiger Baustein, um unsere Stadt auch in Zukunft bei steigenden Temperaturen lebenswert zu halten", so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Bis 2030 wollen Wien die Fernkälteleistung fast verdoppeln und zur "Fernkälte-Hauptstadt Europas" werden.