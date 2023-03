Derzeit werden mehr PV- und Windanlagen installiert als je zuvor. Dennoch steigt der Gesamtstromverbrauch stärker an als der Grünstromanteil. Mit anderen Worten: Die CO 2 -Emissionen steigen weiter. Denn politisch will man sowohl bei den Heizungen einen Shift zu Wärmepumpen, den Verkehr in Richtung E-Mobilität und die Industrie in Richtung Zero Emission, das heißt in Richtung Strom drängen.

Diese Vorgangsweise ist nicht nur umweltpolitisch bedenklich, sie führt in Österreich auch zu einer höheren Importabhängigkeit bei gleichzeitigem Anstieg des Kohle- und Nuklearanteils und steigenden Strompreisen. Man muss zuerst die Inlandsstrom-Produktion, die Stromnetze und Speicherkapazitäten entsprechend ausbauen und dann erst den massiven Schwenk in Richtung Strom vollziehen. Eines ist aber jetzt schon Fakt: Ohne inländische Gaskraftwerke wird es beim forcierten Stromausbau nicht gehen.

