Ikea Deutschland macht seinen Standort Waltersdorf bei Berlin zum Vorreiter in der Elektromobilität: Kund*innen ihr E-Auto künftig während des Einkaufsbummels laden. Dahinter steckt jedoch ein ausgeklügeltes Energiesystem: Für das Projekt hat der deutsche Spezialist für Solarthermie und thermische Speicher TWL 640 PVT-Hybridkollektoren geliefert. Sie wurden auf der Carport-Anlage installiert, außerdem kommen auf dem Parkplatz auch 324 PV-Module mit einer Gesamtleistung von 432 Kilowatt dazu. Das System mit Großwärmepumpe ging im Mai in Betrieb und umfasst 200 Bohrungen auf 100 Metern Tiefe. Die Anlage ist somit Deutschlands größte zur Regeneration eines Sondenbohrfeldes.

„Bohrfelder kühlen bei fehlender Regeneration aus. Mit unseren PVT-Modulen können wir das verhindern, denn die Wärmemenge, die die Sonden dem Erdboden im Winter entziehen, gleichen unsere Module im Sommer durch die Zufuhr von Wärmeenergie wieder aus“, weiß Christian Holst, Produktmanager PVT bei TWL. In der Übergangszeit hebt das PVT-Feld zusätzlich die Quelltemperatur der Wärmepumpe an, was die Jahresarbeitszahl verbessert. Holst erklärt weiter: „Durch den Einsatz unserer PVT-Kollektoren steigern wir die Effizienz der Wärmepumpe und reduzieren die Sondenzahl und die Bohrungstiefe, was die Wirtschaftlichkeit erhöht.“

