Und Österreich? Das Alpenland ist vorerst noch ein weißer Fleck auf der PVT-Landkarte. Viel mehr als 4.600 Quadratmeter sind’s nicht, die hierzulande bislang installiert wurden. Sieht man sich die globale Marktentwicklung an, so lässt sich für den Zeitraum zwischen 2017 und 2020 ein robustes Wachstum von durchschnittlich neun Prozent im Jahr feststellen. 2021 wurde mit plus 13 Prozent ein Spitzenwert erzielt.



Seitdem geht es abwärts: minus 37 Prozent im Jahr 2022 sowie minus 30 Prozent in 2023. Im Vorjahr wurden damit nur mehr Paneele mit 29,5 Megawatt thermischer und 14,5 Megawatt peak elektrischer Gesamtleistung zugebaut. Ein Hauptgrund für dieses Auf und Ab liegt wie so oft in einer inkonsequenten Förderpolitik. Daraus resultierend kam der französische PVT-Markt praktisch zum Erliegen. Was wiederum Auswirkungen auf Deutschland und die Niederlande hatte, deren Märkte 2023 um 22 Prozent bzw. 59 Prozent einbrachen.

Gleichwohl gibt es auch ermutigende Beispiele: Spanien wuchs im Vorjahr um 34 Prozent bzw. knapp 8.000 Quadratmeter, was – im Vergleich – deutlich über der installierten Gesamtleistung Österreichs liegt. Und Belgien legte um 20 Prozent oder gut 1.000 Quadratmeter zu.