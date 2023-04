Nachzufragen, sich für das weitere Umfeld zu interessieren und dabei das große Ganze zu sehen, war für ACO Österreich der Schlüsselmoment, durch den aus einem einzelnen angefragten Produkt – ein in Österreich eher seltener Mineralölabscheider mit der Nenngröße 500 für das lokale Regenwassermanagement – der bisher umfangreichste Auftrag des Unternehmens werden sollte.



In der niederösterreichischen Gemeinde Schwechat, südlich von Wien, errichtet ein internationaler IT-Konzern einen von drei geplanten neuen österreichischen Standorten. Anfang 2021 wurde dafür ein 40.000 m2 großes Grundstück angekauft, das in einer ersten Baustufe etwa zur Hälfte bebaut wurde. Die verbleibenden 22.000 m2 werden vorerst als reine Verkehrsfläche genutzt. Zum einen Teil ist diese Fläche für den Verkehr als asphaltierte Fahrbahnen versiegelt, zum anderen mit Pflasterung wie Rasengittersteine für die Parkplätze versehen.



Da vom Bauherrn bereits eine zweite Baustufe eingeplant wurde, musste das gesamte Areal als versiegelte Fläche mitberücksichtigt werden, damit das Entwässerungssystem bereits für diese Baustufe ausgelegt ist. Daraus ergab sich bei der Planung folgende Situation: Das Wasser kann teilweise direkt versickern, ein Teil tritt aber an der Oberfläche auf und muss gesammelt und eingeleitet werden.



„In das Projekt wurden wir eigentlich recht spät eingebunden. Wir haben gebeten, uns den Kontext zu schildern und konnten dann in wenigen Tagen ein Konzept vorlegen, das auch normkonform war. Ein weiterer Pluspunkt war, dass es in Österreich eigentlich keinen alternativen Anbieter gibt, der die komplette Systemkette abbilden kann. Wenn man nicht nur die Reinigung, sondern auch das Zurückhalten, die Verteilung und das Sammeln des Wassers bedenkt, kommt hier alles aus einer Hand – das hat unserem Auftraggeber sehr zugesagt“, erzählt Stefan Wiltsche, Produktmanager von ACO Österreich.