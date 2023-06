Energieeffizienz und danach den Ausbau der regenerativen Energieträger voranzutreiben, wird dabei der größte Hebel für den grünen Umbau des Gebäudebetriebs im Industriesektor sein. Allein in Deutschland ist ungefähr jede dritte Immobilie eine Industrieimmobilie. Diese Tatsache wird bei der Debatte um das klimaneutrale Heizen oder den Grünstrom in Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäusern jedoch viel zu selten erwähnt.



Vor allem, weil nahezu alle Industrieimmobilien heute noch mit Gas, Öl oder der Kombination aus beidem betrieben werden. Doch wie gelingt die energetische Sanierung von Industriebauten, von Werkshallen und Produktionsstätten? Wenn bildlich gesprochen die energetische Umrüstung eines Einfamilienhauses aus den Siebzigerjahren auf eine Wärmepumpe eine Gesellenprüfung darstellt, ist die energetische Umrüstung einer großen Industrieimmobilie mindestens die Meisterprüfung.



Vor der ersten Baumaßnahme steht die gründliche Ist- und Schwachstellenanalyse: An welchen Stellen im Gebäude wird die meiste Wärme und der meiste Strom verbraucht? Wo wird beides vielleicht sogar vergeudet? An welchen Stellen des Gebäudebetriebs sind ineffiziente Energieverbräuche am schnellsten korrigierbar? Nur der ganzheitliche Ansatz und das Denken „Out of the Box“ führen hier zum Erfolg.



Für diese Analyse braucht es Zeit, viel Fachwissen und das entsprechende Personal. Doch daran mangelt es selbst in größeren Unternehmen. Daher lohnt der Einsatz fachkundiger externer Energie-Expert*innen und -Berater*innen. Sie bewerten die aktuelle Energieeffizienz und entwickeln einen Fahrplan für den Umstieg.