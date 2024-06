Welche Bedeutung hat der Hase heute noch für Vaillant? Laut Firmenchronik hat Ihr Gründer ein Bild eines aus einem Ei schlüpfenden Hasen in einer Zeitschrift gesehen und das als Logo übernommen, weil es ihm gefallen hat …



Scheffer: Ja, genauso ist es in unserem Unternehmensarchiv festgehalten. Den Hasen als Logo gibt es seit 125 Jahren, als er an einem Ostersonntag durch den Firmengründer in einer Illustrierten entdeckt wurde. Für mich macht der Hase das Unternehmen nahbar, mit dem Hasen assoziiert man Gutes. Er ist sympathisch und positiv, das macht es leichter, sich mit dem Unternehmen zu identifizieren. Meine Kinder sind mit dem Hasen groß geworden, er lag als Plüschtier bei ihnen im Bett und war stets auf den jährlichen Weihnachtskalendern abgebildet.



Für mich zeigt es außerdem, dass Familienunternehmen anders ticken. Vaillant geht auch in herausfordernden Zeiten seinen Weg als reines Familienunternehmen. Die Branche selbst hat sich stetig gewandelt. Vaillant wäre nicht so lange am Markt, wenn wir nur kurzfristige Entscheidungen treffen würden – jeden Tag werden so gesehen die Weichen für die nächsten 150 Jahre gestellt.

>>> 2023 leichte Umsatzsteigerung für Vaillant Gruppe