Vom Heizkesselhersteller zum Gesamtlösungsanbieter

30 der insgesamt rund 200 KWB-Mitarbeitenden am Stammsitz in St. Margarethen an der Raab sind im Bereich der Forschung und Entwicklung tätig. Mit dem aktuellen Investment wurden die bestehenden Prüfstände verdoppelt. Auf den zusätzlichen zehn neuen Prüfständen werden Verbrennungsprozesse getestet und weiterentwickelt sowie das Zusammenspiel aller Komponenten im Energiekreislauf simuliert. Mit diesem Forschungsvorsprung fügt sich KWB in den Green Tech Valley im Süden Österreichs ein, wo zahlreiche Pioniere und Technologieführer sowie renommierte Forschungseinrichtungen in den Bereichen Erneuerbarer Energien und Kreislaufwirtschaft ansässig sind.