Das steckt im REPowerEU-Plan

Zu den Vorschlägen der EU-Kommission äußerten sich auch heimische Interessenvertretungen bereits. Franz Titschenbacher, Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes betont: „Wenn tatsächlich innerhalb von acht Jahren der Anteil der erneuerbaren Energien in der EU von derzeit 20 Prozent auf 45 Prozent mehr als verdoppelt werden soll, muss die EU-Kommission auch die gewaltigen Potenziale des wichtigsten erneuerbaren Energieträgers, der Holzenergie, in ihre Pläne optimal einbeziehen." Ermöglichen statt verhindern, sei das Gebot der Stunde. Die Basis für die Energiewende sei die nachhaltige Wald- und Flächenbewirtschaftung zur Bereitstellung nachwachsender Rohstoffe, so Titschenbacher. „Die EU-Kommission stärkt damit die Energieraumplanung, schreibt eine verpflichtende Ausweisung von Zonen für Erneuerbare vor und strafft das Genehmigungsverfahren“, zeigt sich Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, erfreut. Damit könne der Ausbau von Windrädern in Zukunft deutlich schneller erfolgen. Er merkt auch an: „Jetzt sind der Bund und die Länder am Zug. Diese Initiative der EU-Kommission sollte ein Impuls sein, die bereits länger laufenden Überlegungen zur Verbesserung der Genehmigungsverfahren in Österreich nun rasch in die Umsetzung zu bringen."