In sanierungsbedürftige Wohnungen, die noch zentral oder dezentral mit Gas, Öl oder Nachtspeicher beheizt werden, bietet Etherma mit der Etherma Fire+Ice Wohnraum-Wärmepumpe mit Klimafunktion nun eine attraktive Alternative. Kombiniert mit einer modernen Elektroheizung - wie Fußbodenheizung oder Infrarotpaneelen - ist für Komfort gesorgt. Mit der neuen Wärmepumpe, die ab April 2023 erhältlich sein wird, will der Salzburger Spezialist für Elektro- und Infrarotheizungen, an dem Viessmann beteiligt ist, einen Schritt in Richtung „Erwärme dein Zuhause. Nicht die Erde." machen.

„Die Etherma Fire+Ice ist eine Monoblock-Luftwärmepumpe ohne Außeneinheit, die ganz einfach an der Innenseite von Außenwänden zu montieren ist“, erklärt Thomas Reiter, Geschäftsführer von Etherma. Hinzu komme der Vorteil, dass es sich nicht nur um eine effiziente Heizung handle, sondern auch „um ein vollwertiges Klimagerät für die Sommermonate.“ Die dezentrale Lösung ist insbesondere für Wohnanlagen konzipiert. „Sie eignet sich ideal für den Heizungstausch im Altbau und für Sanierungen von Wohnungen von 50 bis 150 m2“, ergänzt Reiter.