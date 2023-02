1. Thermische Sanierung

Die thermische Gebäudesanierung ist von großer Bedeutung: Sie erhöht nicht nur die Energieeffizienz durch die Reduktion von Wärmeverlusten. Sie ebnet auch den Weg für den Einsatz erneuerbarer Energien. Eine vorangegangene thermische Sanierung erleichtert den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger. Mit Lösungsoptionen zur Heizungsumstellung sollte daher auch die Möglichkeit einer thermischen Sanierung geprüft werden.

2. Zentrale Heizsysteme

Eine Bestandsanalyse zeigt, dass in 74.000 Gebäuden mit rund 474.000 Wohnungen dezentrale Gasgeräte installiert sind. Obwohl Fernwärme verfügbar ist, heizen und kochen fast 80.000 Haushalte mit Gas. Für diese Haushalte wäre eine Umstellung auf Fernwärme eine Option. Erst die Installation von zentralen Heizsystemen ermöglicht den Energieträgerwechsel im gesamten Gebäude.

3. Wechsel des Energieträgers

Der Ausbau und die Nachverdichtung der Fernwärmeversorgung in den dicht bebauten Stadtteilen ist ein wichtiger Schritt. Darüber hinaus arbeitet Wien an der Dekarbonisierung der Fernwärmeerzeugung, auch hier sollen bis 2040 keine fossilen Energie mehr eingesetzt werden. Eine weitere Alternative zur Erdgasversorgung sind Niedertemperatur-Nahwärmenetze. Sie versorgen mehrere Gebäude oder Blöcke mit Wärme und Kälte und integrieren zum Teil sogar mehrere unterschiedliche Quellen (z. B. Geothermie, Solarthermie, Abwärme, Abwasserwärme etc.).



Als Lösung für einzelne Gebäude sind auch Wärmepumpen gut geeignet. Sie können kombiniert und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden und versorgen Gebäude sowohl mit Wärme als auch mit Kälte. Erdwärmepumpen haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie im Kühlbetrieb keine Wärme an die Umgebung abgeben, sondern diese im Erdreich speichern können.

4. Erneuerbare Fernwärme

Derzeit stammt gut die Hälfte der Wiener Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Zur Abdeckung von Spitzenlasten werden auch Heizkraftwerke eingesetzt. Der Betrieb dieser Kraftwerke erfolgt überwiegend mit Erdgas. Der Rest stammt aus industrieller Abwärme, Müllverbrennung, Biomasse sowie Erd- und Umgebungswärme. 2040 sollen 55 Prozent der Fernwärme aus Erdwärme und Großwärmepumpen stammen. Der verbleibende Anteil wird im Wesentlichen aus der Verbrennung von Abfällen, industrieller Abwärme, Kraft-Wärme-Kopplung und Biomasse kommen. Der Anteil der Großkraftwerke (KWK) soll 2040 nur noch 13 Prozent betragen.

5. Wiener Wärmeplan

Wo in Wien welche Art der Wärmeversorgung zum Einsatz kommen soll, zeigt der Wärmeplan der Hauptstadt. In gewissen Gebieten wird Wärme leitungsgebunden, also über Fernwärme oder Nahwärmenetze, angeboten. In anderen Gebieten sollen erneuerbare Energieträger zur gebäudeweisen Wärmeversorgung eingesetzt werden. Im Zuge der Wiener Energieraumplanung werden die Fernwärmegebiete noch 2023 konkretisiert.



Grundlage für die Entscheidung über den Einsatz einer Alternative zu Gas ist eine Analyse der Heizsysteme in bestehenden Wiener Wohngebäuden. Dicht bebaute Stadtgebiete sollen möglichst an das zentrale Fernwärmenetz angeschlossen werden. In weniger dicht bebauten Gebieten werden erneuerbare Niedertemperatur-Wärmenetze und erneuerbare Energielösungen für einzelne Gebäude zum Einsatz kommen.