Die Gebäudetechnik wird Schritt für Schritt digitaler. Das bietet viele Vorteile, darunter auch beim ressourcenschonenden und hygienischen Betrieb von Sanitär- und Lüftungssystemen. Geberit und Trox haben sich für eine Seminarreihe zu diesem Thema zusammengetan.



An vier Nachmittagen im Juni in Innsbruck, Graz, Wien oder Linz werden Teilnehmer*innen die intelligente Planung und der effizienten Betrieb von technischen Anlagen in Gebäuden nähergebracht.



Christoph Walch, Produktmanager IoT und Digitalexperte von Geberit International, wird über die digitale Vernetzung von Produkten referieren. Die weiteren Referenten sind Wolfgang Hucek, Geschäftsführer Trox Österreich, Christoph Nowicki, International Business Development Manager Trox Österreich und Friedrich Singer, Produktmanager Geberit Österreich. Im Anschluss an die Vorträge laden die Veranstalter zum Ausklang mit Buffet.