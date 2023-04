Was sind die größten Herausforderungen, die Ihnen bei der Umsetzung von Projekten im Krankenhaussektor begegnen? Wie geht man bei Trox damit um?



Hucek: Die größte Herausforderung für uns ist die Komplexität in der Planung eines Krankenhauses. Uns begegnen immer wieder Ausschreibungen, die widersprüchlich sind. Planungen im Gesundheitsbereich sind aufgrund der Normen äußerst herausfordernd. Es gibt nicht umsonst Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Die Schwierigkeit ist sicher auch, dass die Vorbereitungszeiten für Planer*innen sehr kurz sind. Wenn ein so komplexes Projekt innerhalb kürzester Zeit abgewickelt werden soll, bedarf es entsprechenden Know-hows. Wenn man dieses nicht hat, passieren - ganz menschlich - auch Fehler. TROX hat bereits einige solcher Projekte begleitet. Wir kennen die Normen und Vorgaben. Werden wir rechtzeitig miteingebunden, können wir entsprechend beraten, unser Know-how teilen und helfen, teure Fehler zu vermeiden.

Gibt es noch weitere Herausforderungen?



Hucek: Ja, und zwar wenn es um die Verträglichkeit der Krankenhausgeräte mit weiterer Technik geht. Das Thema wird aktuell im Bereich von Stellantrieben unterschätzt. Zum Beispiel ist die elektromagnetische Verträglichkeit mit anderen Geräten in diesem sensiblen Bau unbedingt zu hinterfragen, da andere Frequenzbereiche gestört werden könnten. Ein Blick auf die CE Zertifizierung des Antriebs – nicht der Klappe selbst – schafft hier Klarheit.



Ein Risiko kann auch die Instandhaltungskontrolle der Auslöseeinrichtung darstellen - 1 x pro Jahr sollte das überprüft werden. Dabei ist es wichtig sicherzustellen, ob der Antrieb bei einem Wiedereinbau nach der Kontrolle auch registriert, wenn man das falsch macht oder übersieht. Die Brandschutzklappe würde in solchen Fällen keine Temperatur mehr erkennen, was ein enormes Risiko darstellt. Ich empfehle abnehmenden Stellen dringend die Auslöseeinrichtung zu demontieren und das zu prüfen. Schließlich ist die sogenannte Drehmomentreserve ein eher unbekanntes Thema, aber auch ein Risiko. Um Produktionsschwankungen auszugleichen, sollten Regler eine gewisse Reserve aufweisen – ich empfehle ca. 50 Prozent des Drehmoments.



Besonders interessant sind auch Abstandsreduktionen zwischen einzelnen Klappen aus Platzmangel. Hier verweisen wir immer auf unsere CE-konform geprüften, reduzierten Abstände. Nur mit einer Prüfung und sauberer Dokumentation können wir sicherstellen, dass unsere Kund*innen sich in keine rechtliche Grauzone begeben müssen. Die vom Hersteller zur Verfügung gestellte Montageanleitung bildet zusammen mit der Leistungserklärung die rechtliche Grundlage für jeden Einbau. Abweichungen beim Einbau bringt die Verantwortlichkeit zu den Verarbeitenden, also den Anlagenbauer*innen und Installationsunternehmen. Ich denke, man merkt recht schnell, dass es sich um komplexe Themen handelt. Mit entsprechendem Fachwissen und einer intensiven Vorbereitung kann diesen Herausforderungen aber professionell begegnet werden, was die Risiken minimiert.