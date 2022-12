Am 25. und 26. Jänner 2023 lädt Rexel Austria unter dem Motto „Expertise trifft Chancen“ erstmals zu einer eigenen Leistungsschau. Mit der Rexel Expo in der Messe Wels (Oberösterreich) soll ein jährlich wiederkehrendes Format geschaffen werden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Neuerungen aus dem eigenen Haus zu präsentieren. Zudem soll die zweitägige Veranstaltung als Jahresauftakt-Treffen für die Branche dienen. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, bei Rexel zieht man Zwischenstand: Das Ziel, 100 Aussteller zu gewinnen, wurde bereits überschritten. Über 110 Hersteller, zwei Kooperationen und die e-Marke haben ihre Teilnahme aktuell zugesichert. Erwartet werden mehr als 2.000 Besucher*innen.