Markus Mohr, der mit dem Schell Mobil in Süddeutschland unterwegs war, erlebte die „Hausbesuche“ in SHK-Betrieben, Großhandel und Co. als besonderes Veranstaltungs-Highlight. „Der große Vorteil des Mobils für Kund*innen ist einerseits, dass keine Anreise nötig ist – Schell bringt ihm alle innovativen Produktlösungen direkt ins Haus“, so Mohr. „Anders als bei einer Messe gab es außerdem mehr Zeit für intensive Beratungsgespräche.“



Auch bei den Mitarbeitenden der Betriebe stießen die Möglichkeit der Vor-Ort-Produktpräsentation und die individuelle Beratung auf Zuspruch. So war das Schell Mobil zum Beispiel bei Friedrich Morsch, einem Fachbetrieb mit fast 80 Mitarbeitenden aus Plankstadt in der Nähe von Heidelberg. Geschäftsführer Stefan Menrath zeigt sich begeistert: „Unsere Belegschaft hat das Angebot gut genutzt und sich die Armaturen mit allen Funktionen vom Schell Experten Markus Mohr anschaulich präsentieren lassen. Vom Azubi bis hin zum erfahrenen Meister. Vor allen Dingen das System der automatischen Spülungen über das Schell Wassermanagementsystem SWS wurde eingehend begutachtet“, so der Fachmann.